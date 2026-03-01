После гибели Хаменеи в Иране создают временное руководство

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи. По его словам, механизм запускают в соответствии с Конституцией, сообщает Zakon.kz.

В эфире государственного телевидения Али Лариджани заявил, что временный орган создают уже сегодня. Он подчеркнул, что иранцы "своим присутствием сорвали планы США и сионистского режима" и сохранили единство страны, пишет Tasmin.

Лариджани сослался на статью 110 Конституции Ирана. Если должность лидера оказывается вакантной, его полномочия временно переходят к президенту, главе судебной власти и одному из юристов-членов Совета стражей Конституции, которого выбирает Совет по целесообразности. Этот орган будет исполнять обязанности до избрания нового руководителя.

По данным иранской стороны, Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля. Он возглавлял страну с 1989 года – после смерти основателя Исламской Республики Рухолла Хомейни.

Иранские военные сообщили об ответных ракетных и беспилотных ударах по израильской территории и американским базам в регионе.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США 28 февраля 2026 года. Преемника у него не было.