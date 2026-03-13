#Референдум-2026
Мир

Миниатюрная свинья обошла знаменитостей и установила рекорд Гиннесса

свинья Мерлин, рекордсмен, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 15:54 Фото: Instagram/merlinthepig
Четырехлетняя миниатюрная вьетнамская вислобрюхая свинья по кличке Мерлин попала в Книгу рекордов Гиннесса как свинья с наибольшим количеством подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На блог Мерлина подписано более 1,1 млн человек. На странице сайта Книги рекордов Гиннесса есть небольшая история.

Так, хозяйка начала тренировать Мерлина с 3 месяцев с помощью кнопок с голосовыми записями, позволяющими свинье сообщать о своих потребностях.

Мерлин быстро завоевал популярность: его аккаунт набрал сотни тысяч подписчиков всего за два месяца. Сейчас, в 4 года, у него дома установлено более 30 кнопок, и он регулярно ими пользуется.

На днях хозяйка Мерлина показала табличку, уточнив, что "они вошли в историю". Женщина также поблагодарила всех подписчиков за активное участие.

Не так давно мы рассказывали, что на острове Сулавеси в Индонезии нашли самую длинную змею планеты в конце 2025 года. Самку сетчатого питона (Malayopython reticulatus) прозвали Ибу Барон (Баронесса) и уже 4 февраля 2026 года внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
