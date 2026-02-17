#Референдум-2026
Мир

"Неприкасаемых нет": в Кыргызстане сделали громкое заявление об очищении силовых структур

здание ГКНБ КР, Бишкек, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 14:59 Фото: Instagram/gknb.official
Во вторник, 17 февраля 2026 года, пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана распространила официальное заявление по поводу проверки в силовых структурах, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальной публикации, по поручению президента Кыргызстана проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий Военной прокуратурой совместно с Главным следственным управлением Министерства внутренних дел (ГСУ МВД) в отношении отдельных бывших сотрудников ГКНБ, подозреваемых в превышении служебных полномочий в период нахождения на должностях.

Отмечено, что указанные мероприятия осуществлены в строгом соответствии с законодательством страны и с соблюдением всех процессуальных норм.

"По результатам проверки приняты принципиальные кадровые решения. Лица, допустившие нарушения, освобождены от занимаемых должностей и выведены из состава органов национальной безопасности. Соответствующие органы в установленном порядке дадут окончательную правовую оценку действиям вышеуказанных лиц".Пресс-служба ГКНБ КР

Также особо подчеркнуто, что независимо от занимаемой должности каждый сотрудник несет персональную ответственность перед законом.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что отдельные информационные вбросы целенаправленно преподносятся как якобы существующее межведомственное противостояние между силовыми структурами.

"Подобные утверждения не соответствуют действительности и направлены на подрыв доверия к государственным институтам. Все силовые и правоохранительные органы страны действуют в рамках законодательства и в тесном взаимодействии. Попытки искусственно создать образ конфликта между ведомствами носят деструктивный характер и преследуют цели дестабилизации общественно-политической обстановки. Призываем граждан, представителей СМИ и общественных деятелей опираться исключительно на официальные источники информации".Пресс-служба ГКНБ КР

В заявлении также говорится о том, что в системе государственных органов (ГКНБ, МВД, ГП КР, Военная прокуратура, судебная система, ГНС, ГПС и др.) не может быть неприкасаемых лиц.

"Независимо от должности, стажа службы или прежних заслуг каждый государственный служащий несет персональную ответственность за свои действия. Государство последовательно реализует курс на очищение рядов от недобросовестных работников. Работа в данном направлении будет продолжена".Пресс-служба ГКНБ КР

Садыр Жапаров отправил в отставку Камчыбека Ташиева и объяснил свое решение

10 февраля 2026 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от всех должностей. С октября 2021 года он занимал должность заместителя председателя Кабинета министров – председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.

"Не дали возможности попрощаться": экс-глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев высказался о своей отставке

Позднее Жапаров заявил, что "этим быстрым решением уберег своего друга".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
