Атака США на Иран обошлась американцам в несколько миллиардов долларов

Атака США на Иран обошлась американской казне в 12 млрд долларов на данный момент, сообщает Zakon.kz.

Такую цифру назвал руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет в интервью телеканалу CBS.

"Последняя цифра, о которой меня информировали – это 12 млрд. 12 млрд – это столько, сколько мы потратили на данный момент", – заявил Хассет.

Он добавил, что у администрации достаточно согласованных средств, чтобы вести операцию. По словам Хассета, если появится нужда в новых ассигнованиях, соответствующие структуры Белого дома могут обратиться в конгресс.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Но в первом официальном обращении новый верховный лидер Ирана заявил о мести.