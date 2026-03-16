Атака США на Иран обошлась американцам в несколько миллиардов долларов
Такую цифру назвал руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет в интервью телеканалу CBS.
"Последняя цифра, о которой меня информировали – это 12 млрд. 12 млрд – это столько, сколько мы потратили на данный момент", – заявил Хассет.
Он добавил, что у администрации достаточно согласованных средств, чтобы вести операцию. По словам Хассета, если появится нужда в новых ассигнованиях, соответствующие структуры Белого дома могут обратиться в конгресс.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Но в первом официальном обращении новый верховный лидер Ирана заявил о мести.
