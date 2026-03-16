Мир

Трамп заявил о серьезном диагнозе у своего ближайшего советника

у руководителя Белого дома обнаружили рак, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 23:25 Фото: wikipedia/Сьюзан Уайлс/Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что у руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс нашли рак груди на ранней стадии, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети Truth Social он назвал ее невероятным руководителем и одним из самых сильных людей, которых он знает. 

"К сожалению, у нее диагностировали рак груди на ранней стадии, и она решила немедленно приступить к лечению, не откладывая. У нее отличная медицинская команда, и прогноз очень благоприятный. Во время лечения она будет практически все время находиться в Белом доме, что, как для президента, меня очень радует. Ее сила и решимость продолжать работу, которую она любит и выполняет так хорошо, одновременно проходя лечение, говорят о ней все, что нужно знать", – написал Трамп.

Также он отметил, что Сьюзи является одним из его самых близких и важных советников.

"Она сильный человек и глубоко предана служению американскому народу. Очень скоро она будет чувствовать себя лучше, чем когда-либо. Мы с Меланией поддерживаем ее во всем и с нетерпением ждем продолжения работы со Сьюзи над многими важными и замечательными делами, которые происходят на благо нашей страны", – резюмировал президент США.

Ранее сообщалось, что фанатка Трампа упала в обморок на его выступлении.

Елена Беляева
Елена Беляева
Трамп назвал имя нового главы аппарата Белого дома
06:30, 08 ноября 2024
