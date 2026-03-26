Трамп определился с поездкой в Китай

Белый дом назвал дату визита президента США Дональда Трампа в Китай, сообщает Zakon.kz.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, встреча Трампа с его китайским коллегой Си Цзиньпином пройдет 14 и 15 мая в Пекине. Об этом она рассказала 25 марта на встрече с журналистами.

"Первая леди Мелания и президент Трамп также будут принимать президента Си и госпожу Пин во время ответного визита в Вашингтоне в более поздний срок, который будет объявлен в этом году", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Трамп должен был посетить Китай в конце марта, но встреча была отложена. Как отметила Левитт, ему было важно остаться в стране и сосредоточиться на ситуации с Ираном.

"Председатель Си Цзиньпин вошел в положение", – подытожила анонс Левитт.

Между тем Иран не принял предложение США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и выдвинул собственные условия для его завершения.