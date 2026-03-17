Мир

На улицах Эфиопии хищники экономят жителям 100 тысяч долларов в год: каким образом

Гиена, природа, трава, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 07:55 Фото: pexels
Новое исследование показало, что в городе Мекеле (Эфиопия) гиены и другие городские падальщики помогают экономить деньги сектору утилизации отходов, а также сокращают выбросы углекислого газа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DiscoverWildlife, в Эфиопии городские падальщики, такие как гиены и хохлатые грифы, предотвращают выброс более тысячи тонн углекислого газа каждый год, просто поедая гнилое мясо.

Падальщики – обычное явление в крупных эфиопских городах, где они живут в тени и питаются тем, что могут найти.

Это справедливо и для второго по величине города страны – Мекеле. Каждый год 660 000 жителей в совокупности забивают более миллиона кур, коз и овец на мясо, а затем выбрасывают остатки. Две трети этих органических отходов сбрасываются на обочины дорог и другие открытые места, где они разлагаются и выделяют в атмосферу парниковые газы, такие как метан и углекислый газ.

Питаясь пищевыми отходами, падальщики помогают удерживать углерод в окружающей среде. Чтобы оценить, насколько это влияет на изменение климата, Гидей и его коллеги опросили 409 случайно выбранных домохозяйств, а затем экстраполировали свои данные на весь город.

Исследователи обнаружили, что город ежегодно производит около 1240 метрических тонн мясных отходов – это эквивалентно общему весу примерно 31 тыс. живых овец. Пятнистые гиены, бродячие собаки и африканские волки съедают около половины этого количества.

Вместе эти животные предотвращают выброс примерно 1063 метрических тонн углекислого газа в год и экономят сектору утилизации отходов около 100 тыс. долларов США в год.

Ранее мы сообщали, что Куба полностью погрузилась во тьму.

Аксинья Титова
Читайте также
Более 10 тысяч жителей Эфиопии стали беженцами
01:51, 24 января 2025
Более 10 тысяч жителей Эфиопии стали беженцами
Экономия или транжирство: как найти баланс в расходах
09:34, 31 октября 2024
Экономия или транжирство: как найти баланс в расходах
Рост уровня углекислого газа в крови людей зафиксировали ученые
20:41, 02 марта 2026
Рост уровня углекислого газа в крови людей зафиксировали ученые
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанцы завоевали две медали на турнире по прыжкам с трамплина в Польше
08:29, Сегодня
Казахстанцы завоевали две медали на турнире по прыжкам с трамплина в Польше
Бывшего топового теннисиста дисквалифицировали на длительный срок
08:08, Сегодня
Бывшего топового теннисиста дисквалифицировали на длительный срок
"Почти весь бой в партере": Царукян назвал скучным победу Оливейры над Холлоуэем
07:46, Сегодня
"Почти весь бой в партере": Царукян назвал скучным победу Оливейры над Холлоуэем
Победитель Almaty Open оценил своё возвращение в топ-10 рейтинга АТР
07:18, Сегодня
Победитель Almaty Open оценил своё возвращение в топ-10 рейтинга АТР
