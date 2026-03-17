На улицах Эфиопии хищники экономят жителям 100 тысяч долларов в год: каким образом

Новое исследование показало, что в городе Мекеле (Эфиопия) гиены и другие городские падальщики помогают экономить деньги сектору утилизации отходов, а также сокращают выбросы углекислого газа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DiscoverWildlife, в Эфиопии городские падальщики, такие как гиены и хохлатые грифы, предотвращают выброс более тысячи тонн углекислого газа каждый год, просто поедая гнилое мясо.

Падальщики – обычное явление в крупных эфиопских городах, где они живут в тени и питаются тем, что могут найти.

Это справедливо и для второго по величине города страны – Мекеле. Каждый год 660 000 жителей в совокупности забивают более миллиона кур, коз и овец на мясо, а затем выбрасывают остатки. Две трети этих органических отходов сбрасываются на обочины дорог и другие открытые места, где они разлагаются и выделяют в атмосферу парниковые газы, такие как метан и углекислый газ.

Питаясь пищевыми отходами, падальщики помогают удерживать углерод в окружающей среде. Чтобы оценить, насколько это влияет на изменение климата, Гидей и его коллеги опросили 409 случайно выбранных домохозяйств, а затем экстраполировали свои данные на весь город.

Исследователи обнаружили, что город ежегодно производит около 1240 метрических тонн мясных отходов – это эквивалентно общему весу примерно 31 тыс. живых овец. Пятнистые гиены, бродячие собаки и африканские волки съедают около половины этого количества.

Вместе эти животные предотвращают выброс примерно 1063 метрических тонн углекислого газа в год и экономят сектору утилизации отходов около 100 тыс. долларов США в год.

