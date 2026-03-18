Перед праздником Рамадан мужчина погасил долги покупателей турецкого магазина и сжег долговую книгу
Мужчина рассказал владельцу магазина, что намерен закрыть долги жителей за счет пожертвований, собранных его благотворительным фондом. Как пишет Hurryyet, благотворитель оплатил всю сумму задолженности, а именно 50 тыс. турецких лир. Это примерно 544 тыс. тенге.
К акции присоединился и прибывший из Австрии.
"Мы используем помощь, собранную в Австрии, чтобы закрывать долги в магазинах и поддерживать нуждающиеся семьи", – отметил он.
После оплаты долгов Окур сжег долговую книгу, подчеркнув, что жители района больше никому не должны.
"Сегодня мы снова смогли порадовать еще один район. Мы будем продолжать обходить дома и кварталы, закрывая долги. Рамадан – это время делиться. Люди проявили большую чуткость. Всегда важно прикасаться к жизням других", – заявил глава благотворительного фонда.
Владелец магазина подтвердил, что помощь пришлась как нельзя кстати.
"В нашем районе много нуждающихся, поэтому долгов тоже накапливается немало. Очень хорошо, что их оплатили. Это стало поддержкой и для нас, ведь у нас были долги перед поставщиками", – сказал предприниматель.
После этого на входе в магазин появилось объявление о том, что все долги жителей полностью погашены благодаря благотворителям.
— ENSONHABER (@ensonhaber) March 16, 2026
