Иран обнародовал жуткую статистику после ударов США и Израиля
Пресс-служба Минздрава Ирана заявила о том, что в результате атак США и Израиля в стране погибли 20 617 человек, сообщает Zakon.kz.
По информации NBC, среди погибших 206 – дети и подростки, 13 из них не достигли пятилетнего возраста.
Из числа медицинского персонала погибли 18 человек, ранения разной степени тяжести зафиксированы у 101 медика. В результате атак США и Израиля оказались повреждены 36 машин скорой помощи и 37 медицинских учреждений.
Ранее сообщалось, атака США на Иран обошлась американцам в несколько миллиардов долларов.
Читайте также
