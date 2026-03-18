#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
482.49
556.75
5.79
Мир

Иран обнародовал жуткую статистику после ударов США и Израиля

Иран обнародовал жуткую статистику после ударов США и Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 01:10 Фото: pixabay
Пресс-служба Минздрава Ирана заявила о том, что в результате атак США и Израиля в стране погибли 20 617 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC, среди погибших 206 – дети и подростки, 13 из них не достигли пятилетнего возраста.

Из числа медицинского персонала погибли 18 человек, ранения разной степени тяжести зафиксированы у 101 медика. В результате атак США и Израиля оказались повреждены 36 машин скорой помощи и 37 медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, атака США на Иран обошлась американцам в несколько миллиардов долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: