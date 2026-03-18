Иран обнародовал жуткую статистику после ударов США и Израиля

Пресс-служба Минздрава Ирана заявила о том, что в результате атак США и Израиля в стране погибли 20 617 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC, среди погибших 206 – дети и подростки, 13 из них не достигли пятилетнего возраста.

Из числа медицинского персонала погибли 18 человек, ранения разной степени тяжести зафиксированы у 101 медика. В результате атак США и Израиля оказались повреждены 36 машин скорой помощи и 37 медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, атака США на Иран обошлась американцам в несколько миллиардов долларов.