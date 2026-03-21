Мир

Иран атаковал район ядерного объекта Израиля: десятки пострадавших и разрушения

Ракеты у ядерного объекта: в Израиле обрушилось здание и пострадали люди, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 00:24
Главный ядерный объект Израиля попытался атаковать Иран, сообщает Zakon.kz.

По информации 12-ого канала израильского телевидения, зафиксировано падение обломков в результате перехвата ракеты. Известно, что обрушилось и загорелось много этажное здание. Пострадало около 33 человека, в том числе 10-летний ребенок получил осколочные ранения средней тяжести.

Как уточняется, это уже седьмой обстрел Димоны и окрестностей с полуночи.

В соцсетях распространяется видео, снятое очевидцами с места событий.

Также издание отмечает, что в течение выходных в Иране были атакованы десятки объектов, использовавшихся режимом для производства и хранения вооружений и баллистических ракет, предназначенных для запуска по территории Израиля. Также были нанесены удары по пусковым установкам, системам ПВО и военным базам. Среди целей – объекты по производству ключевых компонентов баллистических ракет Корпуса стражей исламской революции, склады комплектующих, а также комплекс, принадлежащий Министерству обороны Ирана, отвечающий за производство ракетного топлива.

По данным ЦАХАЛ, удары существенно снизили возможности производства компонентов для баллистических ракет, которые рассматриваются как прямая угроза Израилю. Кроме того, были атакованы системы ПВО, развернутые в столице Ирана. В армии отметили, что это продолжение этапа углубленного воздействия на ключевые структуры Ирана, и операция будет продолжена с целью сокращения возможностей разработки ракет.

Ранее сообщалось, что иранские ракеты долетели до военной базы США на расстоянии 4 тыс. км.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
