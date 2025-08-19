#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

"Золотую" акулу впервые в истории заметили в популярном туристическом месте

золотая акула в Карибском море, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 15:52 Фото: Facebook/Parismina Domus Dei
Несколько приятелей во время спортивной рыбалки на Карибах в Коста-Рике поймали редкую оранжевую акулу-няньку с призрачно-белыми глазами. На сегодня этот случай называют единичным в истории, сообщает Zakon.kz.

Двухметровую "золотую рыбину" обнаружили в 2024 году и видеозапись ее поимки стала предметом научного исследования ученых из Федерального университета Рио-Гранде, которое опубликовали в августе 2025-го.

Согласно статье, у взрослой особи – редкое заболевание под названием ксантезия, характеризующееся чрезмерной желтой или золотистой пигментацией кожи в сочетании с альбинизмом глаз. И это первый случай ксантезии, зарегистрированный у хрящевых животных, пишет Otempo.

Обычно акулы-няньки от светло- до темно-коричневого цвета. Такой окрас помогает им сливаться с рифами и каменистыми глубоководными местообитаниями, где они проводят большую часть своего времени, охотясь.

"Обнаружение желтой акулы-няньки поднимает важные вопросы о генетике и способности этих акул к адаптации. Является ли это уникальным событием или может свидетельствовать о новой генетической тенденции в местной популяции?" – задаются вопросом ученые в исследовании.

По их словам, судя по размерам акулы, необычная пигментация, вероятно, не повлияла на ее выживание, хотя ксантомия и альбинизм могут препятствовать этому, делая животных более заметными для хищников.

О судьбе этой акулы не сообщается, но в комментариях к публикации об удивительной находке указано, что рыбаки-спортсмены отпустили акулу.

Ранее американский рыбак Ченс Арманд опубликовал фотографию после нападения акулы, которая едва не откусила ему ногу.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
