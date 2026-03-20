Самолет рухнул под Москвой: есть жертвы
Легкомоторный самолет рухнул в Коломне недалеко от реки Оки в районе улицы Кирова, сообщает Zakon.kz.
Как пишут "Известия", подробности выясняются. Российские СМИ пишут, что погибли два человека.
Борт выполнял плановый полет из аэродрома "Торбеево-Старт" в городе Ступино.
Ранее сообщалось, что авиакатастрофа в Индии погубила весь экипаж.
