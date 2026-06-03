Учебный самолет рухнул рядом с домами в Италии

В Италии в результате крушения легкомоторного самолета погиб пилот, еще один человек получил тяжелые травмы. Инцидент произошел в районе города Валбрембо недалеко от Бергамо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, самолет Cessna 152 внезапно начал терять высоту во время учебного полета и упал вблизи жилых домов, задев инфраструктуру, после чего врезался в землю.

26-летний пилот-инструктор погиб на месте. Его 19-летний пассажир – студент-пилот – был обнаружен среди обломков и госпитализирован в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказали, что самолет резко пошел вниз и столкнулся с объектами на земле, повредив в том числе автомобиль и ограждение одного из домов. Один из свидетелей пытался помочь пострадавшим, однако не смог открыть деформированную кабину до прибытия спасателей.

По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность двигателя, однако точные обстоятельства происшествия выясняются. Итальянские авиационные службы начали расследование.

Pilot killed after smashing into power pole as teen passenger found screaming https://t.co/Dwj5IZNtHL — The US Sun (@TheSunUS) June 2, 2026

Ранее стали известны детали крушения самолета в Павлодарской области.