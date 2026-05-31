Неожиданное решение при головной боли: советы специалиста

Телесный ароматерапевт Ирина Добрянская рассказала, что эфирные масла могут влиять на состояние через обоняние, помогая снижать стресс, тревожность и мышечные спазмы. Выбор средства зависит от типа головной боли, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Мослентой" эксперт отметила, что универсального решения не существует, однако ряд масел показывает эффективность. Так, мята перечная помогает при большинстве видов головной боли за счет охлаждающего эффекта, лаванда – при мигренях, связанных со стрессом и недосыпом. Ромашка римская снижает напряжение и раздражительность, розмарин помогает при умственном переутомлении и низком давлении, а лимон может облегчать пульсирующую боль.

Эксперт также подчеркнула важность осторожного применения эфирных масел. Использовать следует только натуральные продукты без синтетических добавок, а мята и розмарин противопоказаны беременным и детям до шести лет. Передозировка может вызвать побочные эффекты, включая тошноту и усиление головной боли.

Головная боль – одна из самых распространенных проблем современного человека. Она может быть связана со стрессом, мышечным напряжением, сосудистыми реакциями и другими факторами.

