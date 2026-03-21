Иранские ракеты долетели до военной базы США на расстоянии 4 тыс. км – СМИ

Иран выпустил две ракеты по базе США и Великобритании на Диего-Гарсия. По данным СМИ, обе не достигли цели, сообщает Zakon.kz.

По данным The Wall Street Journal, одна ракета вышла из строя в полете, по другой американский корабль выпустил перехватчик SM-3. При этом точно подтвердить перехват не удалось.

CNN также сообщила о пусках, отметив, что база Диего-Гарсия – ключевой военный плацдарм США и важный аэродром для тяжелых бомбардировщиков.

Как пишет WSJ, атака стала попыткой Ирана продемонстрировать возможность наносить удары далеко за пределами Ближнего Востока. Расстояние до цели – около 4000 км – может свидетельствовать о большей дальности иранских ракет, чем заявлялось ранее.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи говорил, что Тегеран ограничивает дальность своих ракет 2000 км.

Белый дом, британское посольство в Вашингтоне и Минобороны Великобритании пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее США временно сняли санкции с иранской нефти.