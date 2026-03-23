Иран прокомментировал сообщение об эвакуации города, в котором находится ядерный объект

Власти Ирана опровергли информацию об объявленной эвакуации из города Натанза в центральной части страны, где находится ядерный объект, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az с ссылкой на агентство Tasnim, в иранской прокуратуре и штабе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) указали на усиление пропаганды противника, в том числе на распространившей слухи об эвакуации Натанзы.

Там пояснили, что никакой эвакуации города нет.

"Прокуратура и КСИР Натанза официально опровергают данную информацию", – говорит агентство.

21 марта Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о том, что военные Израиля и США ударили по комплексу по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе.

Иран оповестил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке на ядерный объект. Позже в Армии обороны Израиля заявили, что не имеют отношения к атаке и не проводили операций в этом районе.

