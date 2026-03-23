#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Мир

Иран прокомментировал сообщение об эвакуации города, в котором находится ядерный объект

Иран, Натанза, горы, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 07:55 Фото: wikipedia
Власти Ирана опровергли информацию об объявленной эвакуации из города Натанза в центральной части страны, где находится ядерный объект, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az с ссылкой на агентство Tasnim, в иранской прокуратуре и штабе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) указали на усиление пропаганды противника, в том числе на распространившей слухи об эвакуации Натанзы.

Там пояснили, что никакой эвакуации города нет.

"Прокуратура и КСИР Натанза официально опровергают данную информацию", – говорит агентство.

21 марта Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о том, что военные Израиля и США ударили по комплексу по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе.

Иран оповестил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке на ядерный объект. Позже в Армии обороны Израиля заявили, что не имеют отношения к атаке и не проводили операций в этом районе.

Ранее мы сообщали, что иранский конфликт привел к климатической катастрофе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: