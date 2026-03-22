Мир

Разбился военный вертолет Катара

Авиакатастрофа в Катаре, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 07:30 Фото: pixabay
Вертолет Минобороны Катара разбился у берегов страны 22 марта, сообщает Zakon.kz.

Предварительная причина аварии – техническая неисправность. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

"У катарского вертолета во время выполнения планового задания возникла техническая неисправность, которая привела к его крушению в региональных водах государства", – говорится в сообщении ведомства.

Минобороны добавило, что ведется операция по поиску членов экипажа и пассажиров.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана открыть в течение 48-ми часов Ормузский пролив.

Фото Алия Абди
Алия Абди
