Разбился военный вертолет Катара

Вертолет Минобороны Катара разбился у берегов страны 22 марта, сообщает Zakon.kz.

Предварительная причина аварии – техническая неисправность. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

"У катарского вертолета во время выполнения планового задания возникла техническая неисправность, которая привела к его крушению в региональных водах государства", – говорится в сообщении ведомства.

Минобороны добавило, что ведется операция по поиску членов экипажа и пассажиров.

تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، وجاري البحث عن طاقمها والركاب.



— وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) March 22, 2026

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана открыть в течение 48-ми часов Ормузский пролив.