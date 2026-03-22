Мир

Среди погибших в авиакатастрофе в Катаре обнаружены граждане Турции

Катар, яхты, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 04:30
В результате крушения военного вертолета в территориальных водах Катара среди погибших оказались граждане Турции. Об этом проинформировало Министерство обороны Турции, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, по данным Минобороны Катара, жертвами авиакатастрофы стали четыре военнослужащих эмирата, включая двух пилотов, а также трое граждан Турции.

Один из погибших являлся военнослужащим Вооруженных сил Турции, а двое других – техническими специалистами компании ASELSAN.

Точную причину катастрофы установят по итогам расследования, которое проведут катарские официальные лица. Поисково-спасательные бригады обнаружили тела всех семи человек.

Ранее мы писали о том, что в последний день праздника Рамазан-байрам в районе Фатих в Стамбуле прогремел взрыв, обрушивший два здания. По предварительным данным, причиной стала утечка природного газа.

