Среди погибших в авиакатастрофе в Катаре обнаружены граждане Турции

В результате крушения военного вертолета в территориальных водах Катара среди погибших оказались граждане Турции. Об этом проинформировало Министерство обороны Турции, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, по данным Минобороны Катара, жертвами авиакатастрофы стали четыре военнослужащих эмирата, включая двух пилотов, а также трое граждан Турции.

Один из погибших являлся военнослужащим Вооруженных сил Турции, а двое других – техническими специалистами компании ASELSAN.

Точную причину катастрофы установят по итогам расследования, которое проведут катарские официальные лица. Поисково-спасательные бригады обнаружили тела всех семи человек.

