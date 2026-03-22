Фанатки "Золотого яблока" недовольны коробками бренда из-за своих кошек

Любительницы бренда ведущей парфюмерной сети России массово выражают недовольство их коробками, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что в них не помещаются их коты. Девушки устроили милейший флешмоб и делятся в социальной сети Threds фотографиями мурчащих "посылок".

С их слов, котики обожают спать в коробках, но элементарно там не помещаются.

Фото: Threads/_juIIIIIi_

Поэтому они просят сделать коробки побольше и добавить дверцы для удобства.

Фото: Threads

"Золотое яблоко", вот вам идея для нового дропа", – посоветовали бренду в комментариях.

