Трамп может отправить иммиграционную службу в аэропорты США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить агентов Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в аэропорты по всей стране уже в понедельник, 23 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Поводом стало противостояние республиканцев и демократов в Сенате из-за финансирования Министерства внутренней безопасности (DHS), пишет NBC.

По словам Трампа, если демократы не обеспечат "надлежащую безопасность" в аэропортах и других местах, ICE справится с этой задачей лучше.

"Если демократы не обеспечат справедливую и надлежащую безопасность в наших аэропортах, ICE справится с этой задачей гораздо лучше… Я уже сказал им: "ГОТОВЬТЕСЬ". Никакого ожидания, никаких игр", — написал Трамп.

Он также заявил, что работа ICE может включать "немедленный арест всех нелегальных иммигрантов", прибывающих в страну.

Заявления прозвучали после голосований в Сенате: республиканцы заблокировали попытку демократов принять отдельный законопроект о финансировании Управления транспортной безопасности США (TSA), а демократы ранее отклонили предложение республиканцев о полном финансировании DHS.

Сенатор Пэтти Мюррей обвинила республиканцев в том, что они увязывают финансирование TSA с дополнительными средствами для ICE. По ее словам, это мешает выплате зарплат сотрудникам и усиливает проблемы в аэропортах.

Из-за частичной приостановки работы правительства сотрудники TSA, обеспечивающие досмотр в аэропортах, остались без зарплаты, что привело к нехватке персонала и длинным очередям.

При этом ICE не затронута прекращением работы, поскольку ранее получила дополнительное финансирование в размере 75 млрд долларов в рамках крупного законопроекта.

Демократы, в свою очередь, настаивают на реформах ICE, включая обязательную идентификацию агентов и запрет на ношение масок.

Переговоры между партиями продолжаются. На этой неделе представители обеих сторон возобновили консультации, однако запланированная встреча в субботу была отложена.

Ранее Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива.