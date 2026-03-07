#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
493.85
571.78
6.25
Мир

Трамп: По Ирану будет нанесен "очень сильный удар"

флаг Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 16:44 Фото: freepik
Сегодня по Ирану нанесут "очень сильный удар", написал президент США Дональд Трамп 7 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Очередное заявление Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Иран, который находится в ужасном положении, извинился и капитулировал перед своими ближневосточными соседями, пообещав, что больше не будет по ним стрелять. Это обещание было дано только из-за непрекращающихся атак США и Израиля. Они стремились захватить и править Ближним Востоком. Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним ближневосточным странам. Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!" Иран больше не "тиран Ближнего Востока", он, вместо этого, "проигравший Ближнего Востока" и будет им еще много десятилетий, пока не капитулирует или, что более вероятно, полностью не рухнет!" – пишет президент США.

Он добавил, что "сегодня Иран получит очень сильный удар".

"Всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели из-за плохого поведения Ирана в отношении районов и групп населения, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! Президент Дональд Трамп", – говорится в сообщении.

Ранее президент Ирана заявил, что соседние страны больше не будут подвергаться нападениям, если только атака не будет совершена оттуда. В заявлении Пезешкиан принес извинения соседним странам за удары, произошедшие в последние дни. Касым-Жомарт Токаев поприветствовал решение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Ответственность за насилие над медиками ужесточена в Казахстане
17:29, Сегодня
Ответственность за насилие над медиками ужесточена в Казахстане
Трамп об ударах по Ирану: США начали крупномасштабную операцию
13:15, 28 февраля 2026
Трамп об ударах по Ирану: США начали крупномасштабную операцию
Трамп сделал новые заявления по Ирану
03:50, 02 марта 2026
Трамп сделал новые заявления по Ирану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский дзюдоист продолжает претендовать на награды топ-турнира в Австрии
17:26, Сегодня
Казахстанский дзюдоист продолжает претендовать на награды топ-турнира в Австрии
Топовый казахстанский дзюдоист поборется за "золото" супер-турнира в Австрии
17:03, Сегодня
Топовый казахстанский дзюдоист поборется за "золото" супер-турнира в Австрии
В России выявили победителя матча "Актобе" - "Тобыл" в КПЛ
16:47, Сегодня
В России выявили победителя матча "Актобе" - "Тобыл" в КПЛ
Турчанка "не пустила" казахстанскую дзюдоисту в четвертьфинал топ-турнира в Австрии
16:46, Сегодня
Турчанка "не пустила" казахстанскую дзюдоисту в четвертьфинал топ-турнира в Австрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: