Трамп: По Ирану будет нанесен "очень сильный удар"

Сегодня по Ирану нанесут "очень сильный удар", написал президент США Дональд Трамп 7 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Очередное заявление Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Иран, который находится в ужасном положении, извинился и капитулировал перед своими ближневосточными соседями, пообещав, что больше не будет по ним стрелять. Это обещание было дано только из-за непрекращающихся атак США и Израиля. Они стремились захватить и править Ближним Востоком. Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним ближневосточным странам. Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!" Иран больше не "тиран Ближнего Востока", он, вместо этого, "проигравший Ближнего Востока" и будет им еще много десятилетий, пока не капитулирует или, что более вероятно, полностью не рухнет!" – пишет президент США.

Он добавил, что "сегодня Иран получит очень сильный удар".

"Всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели из-за плохого поведения Ирана в отношении районов и групп населения, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! Президент Дональд Трамп", – говорится в сообщении.

Ранее президент Ирана заявил, что соседние страны больше не будут подвергаться нападениям, если только атака не будет совершена оттуда. В заявлении Пезешкиан принес извинения соседним странам за удары, произошедшие в последние дни. Касым-Жомарт Токаев поприветствовал решение.