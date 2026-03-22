Космическая тревога: автоматическая антенна "Прогресса" не раскрылась

Беспилотный космический корабль "Прогресс М-94" успешно вышел на орбиту и направляется к Международной космической станции после запуска в 7:59 по восточному времени США (16:59 по времени Байконура) на ракете "Союз" с космодрома "Байконур" в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Однако, по информации NASA, после старта одна из двух автоматических антенн стыковки KURS на корабле "Прогресс" не раскрылась, как планировалось. Все остальные системы работают в штатном режиме, и "Прогресс" продолжит движение к запланированной стыковке в 9:34 во вторник, 24 марта, к "космическому" порту модуля "Поиск" на станции.

"Роскосмос продолжит работу по устранению проблемы с антенной. Если антенну не удастся раскрыть, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков вручную проведет корабль на сближение и стыковку, используя систему TORU (Телеруководимая система сближения), пульт управления которой находится в сервисном модуле "Звезда" и может использоваться как резервная система вместо KURS", – говорится в сообщении.

Корабль доставляет на орбиту около трех тонн продовольствия, топлива и грузов для экипажа станции.

Ранее сообщалось, что с Байконура стартовала ракета-носитель с грузом для МКС.