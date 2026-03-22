Яичный дефицит в Германии: к Пасхе ситуация может ухудшиться

Председатель Федеральной ассоциации по яйцам Ханс-Петер Гольдник заявил о том, что в Германии ожидают дефицита продукции незадолго до Пасхи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Die Zeit, в настоящее время производители уже не могут полностью удовлетворить спрос. По словам Гольдника, в среднем по стране не хватает одной упаковки из каждых 10 востребованных.





"Причин дефицита несколько: вспышки птичьего гриппа, сокращение импорта яиц и рост потребления. По данным отраслевого союза, жители Германии в среднем теперь потребляют около 255 яиц в год – на 30 больше, чем три года назад. Это связано с тем, что яйца больше не считаются "холестериновой бомбой", а воспринимаются как источник белка", – говорится в сообщении.

По его словам, более двух третей яиц в супермаркетах поступают с местных ферм, а остальная часть импортируется из Нидерландов. Однако эта страна сокращает массовое производство, чтобы соответствовать экологическим требованиям.

Дополнительное давление на отрасль оказывает птичий грипп. Так, прошлой осенью из-за вспышки вируса на одном из предприятий в округе Мансфельд-Зюдхарц пришлось уничтожить 40 тыс. кур-несушек. В целом, по словам главы союза, за прошлый год отрасль потеряла около 3% поголовья из-за вируса H5N1.

"Это ощутимые потери на уже напряженном рынке. К Пасхе ситуация только обострится", – подчеркнул Гольдник.

