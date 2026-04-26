Ужин журналистов Белого дома перенесут на другую дату

После инцидента со стрельбой прием корреспондентов Белого дома решили полностью отменить и выбрать другую дату, сообщает Zakon.kz.

Данное решение озвучила президент Ассоциации корреспондентов Белого дома и старший корреспондент CBS News при Белом доме Вэйцзя Цзян. Также, с ее слов, в результате инцидента никто не пострадал. Она передала слова Трампа, который хотел продолжить мероприятие, но его пришлось отменить из-за протоколов безопасности. Поэтому ужин перенесут на другую дату в ближайшие 30 дней.

Она также рассказала, что в ближайшие полчаса Трамп проведет пресс-брифинг в Белом доме. Ей пришлось уточнить, что "это не шутка", после чего присутствовавшие в зале журналисты посмеялись.

WHCA President Weijia Jiang (@weijia): "Law enforcement has requested that we leave the premises consistent with protocol...nobody was hurt. He and the First Lady, the Cabinet, everybody is safe...we will reschedule this event in the next 30 days." pic.twitter.com/6akfEyBeLE — CSPAN (@cspan) April 26, 2026

А в соцсетях активно обсуждают участника приема, который продолжал спокойно есть, пока другие журналисты прятались под столом.

While the White House Correspondents Dinner (WHCD) was under lockdown as Secret Service apprehended the shooter, an attendee couldn’t resist an additional bite of his dinner pic.twitter.com/7oeTfOEMDm — Lunar Surfer (@TheLunarSurfer) April 26, 2026

Обычно на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме традиционно присутствуют основные американские журналисты. В первую очередь те, кто освещает работу американского руководства.

Ранее американские полицейские задержали мужчину, который угрожал расправиться с президентом США Дональдом Трампом и его сыном Бэрроном.