Ужин журналистов Белого дома перенесут на другую дату

Прием журналистов в Белом доме, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 07:04 Фото: flickr/White House
После инцидента со стрельбой прием корреспондентов Белого дома решили полностью отменить и выбрать другую дату, сообщает Zakon.kz.

Данное решение озвучила президент Ассоциации корреспондентов Белого дома и старший корреспондент CBS News при Белом доме Вэйцзя Цзян. Также, с ее слов, в результате инцидента никто не пострадал. Она передала слова Трампа, который хотел продолжить мероприятие, но его пришлось отменить из-за протоколов безопасности. Поэтому ужин перенесут на другую дату в ближайшие 30 дней.

Она также рассказала, что в ближайшие полчаса Трамп проведет пресс-брифинг в Белом доме. Ей пришлось уточнить, что "это не шутка", после чего присутствовавшие в зале журналисты посмеялись.

А в соцсетях активно обсуждают участника приема, который продолжал спокойно есть, пока другие журналисты прятались под столом.

Обычно на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме традиционно присутствуют основные американские журналисты. В первую очередь те, кто освещает работу американского руководства.

Ранее американские полицейские задержали мужчину, который угрожал расправиться с президентом США Дональдом Трампом и его сыном Бэрроном.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Трамп провел брифинг после выстрела на своем мероприятии
Мужчина открыл огонь у Белого дома в Вашингтоне
Двое служащих национальной гвардии пострадали во время стрельбы около Белого дома в США
