Мир

Иран поставил на прицел финансовые структуры США

Иран следит за инвестиционными портфелями США и грозит ударами по активам, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 01:56 Фото: freepik
Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф назвал следующие цели страны в конфликте с США, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети X (бывшая Twitter) он написал, что Иран отслеживает американские инвестиционные портфели.

"Наряду с военными базами, законными целями являются и финансовые структуры, финансирующие военный бюджет США. Казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев. Купив их, вы обеспечите удар по своему штабу и активам. Мы отслеживаем ваши инвестиционные портфели. Это ваше последнее уведомление", – написал Галибаф.

Ранее Иран атаковал район ядерного объекта Израиля.

Елена Беляева
Читайте также
США разблокировали иранские активы на 6,7 млрд долларов
01:20, 13 августа 2023
США разблокировали иранские активы на 6,7 млрд долларов
Иран готов только на равноправные переговоры с США
13:46, 06 апреля 2025
Иран готов только на равноправные переговоры с США
В США ожидают, что Иран может атаковать Израиль уже 5 августа
09:12, 04 августа 2024
В США ожидают, что Иран может атаковать Израиль уже 5 августа
Читайте также
Первая ракетка мира сенсационно уступил в третьем круге "Мастерса" в Майами
02:40, 23 марта 2026
Первая ракетка мира сенсационно уступил в третьем круге "Мастерса" в Майами
Первая ракетка Казахстана пробилась в 1/8 финала "тысячника" в Майами
02:03, 23 марта 2026
Первая ракетка Казахстана пробилась в 1/8 финала "тысячника" в Майами
Команда казахстанского хоккеиста победой завершила выступление в "регулярке" канадской лиги
01:44, 23 марта 2026
Команда казахстанского хоккеиста победой завершила выступление в "регулярке" канадской лиги
Казахстанский футболист дебютировал в чемпионате Беларуси
01:14, 23 марта 2026
Казахстанский футболист дебютировал в чемпионате Беларуси
