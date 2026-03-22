Иран поставил на прицел финансовые структуры США
Фото: freepik
Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф назвал следующие цели страны в конфликте с США, сообщает Zakon.kz.
В социальной сети X (бывшая Twitter) он написал, что Иран отслеживает американские инвестиционные портфели.
"Наряду с военными базами, законными целями являются и финансовые структуры, финансирующие военный бюджет США. Казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев. Купив их, вы обеспечите удар по своему штабу и активам. Мы отслеживаем ваши инвестиционные портфели. Это ваше последнее уведомление", – написал Галибаф.
Alongside military bases, those financial entities that finance the US military budget are legitimate targets. US treasury bonds are soaked in Iranians' blood. Purchase them, and you purchase a strike on your HQ and assets.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 22, 2026
We monitor your portfolios. This is your final notice.
Ранее Иран атаковал район ядерного объекта Израиля.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript