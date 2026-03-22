#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
Мир

Иранский конфликт привел к климатической катастрофе

Огонь, космос, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 02:59 Фото: freepik
Американо-израильский конфликт с Ираном привел к выбросу 5 миллионов тонн парниковых газов за первые 14 дней. Столько же выбрасывают 84 страны мира вместе взятые, сообщает Zakon.kz.

Как передает НТВ с ссылкой на The Guardian, разрушенные здания стали крупнейшим источником углеродного следа – 2,4 млн тонн. Только по данным иранского Красного Полумесяца, в ходе конфликта повреждено около 20 тысяч гражданских построек.

Второй его источник – сжигание топлива. Американские тяжелые бомбардировщики, совершавшие вылеты с отдаленных баз вплоть до западной Англии, потребили от 150 до 270 млн литров горючего, что дало выброс 529 тысяч тонн.

Еще больше – 1,88 млн тонн – дали пожары на нефтяных объектах, включая израильские удары по хранилищам под Тегераном, после которых над городом выпал "черный дождь", а также ответные удары Ирана по объектам в Персидском заливе. В результате этих ударов сгорело от 2,5 до 5,9 млн баррелей нефти.

Уничтоженная военная техника – четыре самолета США, 28 иранских самолетов, 21 корабль и около 300 пусковых установок – привела еще к 172 тысячам тонн выбросов. Боеприпасы – бомбы, ракеты и дроны, израсходованные за две недели, – добавили 55 тысячи тонн.

"Каждый ракетный удар – это еще один взнос на более жаркую, нестабильную планету, и ничто из этого не делает ситуацию безопаснее", – заявил Патрик Биггер, директор по исследованиям Института климата и сообщества, соавтор анализа.

Он добавил, что сбои в поставках ископаемого топлива из-за войны, вероятно, приведут к увеличению нефтедобычи.

Ранее мы писали о том, что иранские ракеты долетели до военной базы США на расстоянии 4 тыс. км – СМИ.

Аксинья Титова
