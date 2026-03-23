Мир

В аэропорту Нью-Йорка самолет врезался в машину, есть погибшие

Выросло число пострадавших в результате ЧП в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 18:26 Фото: скриншот видео
Пассажирский самолет Air Canada столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. В результате погибли двое пилотов, более 40 человек пострадали, передает Zakon.kz.

Об этом 23 марта 2026 года сообщил телеканал NBC News со ссылкой на исполнительного директора Портовой администрации Кэтрин Гарсия.

"Пострадал 41 человек", – отмечается в публикации.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Травмы получили как пассажиры и члены экипажа самолета, так и сотрудники экстренных служб. К текущему моменту врачи выписали и отпустили домой 32 человека.

Столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ-900 и пожарной машины на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ла-Гуардия произошло сегодня, 23 марта. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, впоследствии их количество увеличилось. Двух человек – пилотов воздушного судна – спасти не удалось.

В связи с инцидентом аэропорт временно закрыли. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб, им предстоит установить причины и все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что в последний день праздника Рамазан-байрам в районе Фатих в Стамбуле прогремел взрыв, обрушивший два здания. По предварительным данным, причиной стала утечка природного газа.

Канат Болысбек
