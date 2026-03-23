В аэропорту Нью-Йорка самолет врезался в машину, есть погибшие
Об этом 23 марта 2026 года сообщил телеканал NBC News со ссылкой на исполнительного директора Портовой администрации Кэтрин Гарсия.
"Пострадал 41 человек", – отмечается в публикации.
Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Травмы получили как пассажиры и члены экипажа самолета, так и сотрудники экстренных служб. К текущему моменту врачи выписали и отпустили домой 32 человека.
Столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ-900 и пожарной машины на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ла-Гуардия произошло сегодня, 23 марта. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, впоследствии их количество увеличилось. Двух человек – пилотов воздушного судна – спасти не удалось.
В связи с инцидентом аэропорт временно закрыли. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб, им предстоит установить причины и все обстоятельства случившегося.
