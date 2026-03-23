Подростка-исламистку не принимают врачи, и полиция Германии охраняет ее круглосуточно

14-летняя девочка-исламистка находится под постоянным наблюдением немецкой полиции, потому что психиатрические больницы отказываются ее принимать, сообщает Zakon.kz.

По информации Junge Freiheit, несовершеннолетняя гражданка Германии впервые привлекла к себе внимание в 2025 году, когда предположительно была вооружена и угрожала на музыкальном фестивале. Впоследствии она несколько раз сбегала из учреждений по уходу за больными и еще больше радикализировалась. Несколько психиатрических учреждений отказались принять ее.

"Правовая ситуация также осложняется тем, что 14-летняя исламистка не достигла возраста уголовной ответственности", – говорится в публикации.

За подростком ведется круглосуточное наблюдение. Она покидает свое жилье один раз в день в сопровождении сотрудников службы по делам несовершеннолетних и вооруженных полицейских в штатском. Каждый шаг контролируется.

"Подобные меры требуют больших ресурсов", – отмечают в полиции.

Сейчас власти рассматривают возможность размещения девушки в специализированном закрытом учреждении, но окончательное решение пока не принято и его сроки еще неизвестны.

