14-летний подросток избил камнем депутата из Южной Кореи

В результате нападения политик Бэ Хён Чжин получила травму головы.

Подозреваемый был арестован на месте нападения на юге Сеула и отправлен в больницу после того, как его допросили в присутствии его родителей.

На кадрах камеры наблюдения видно, как подозреваемый в серой шапке и маске приближается к Бэ в коридоре здания и, по-видимому, начинает разговор, прежде чем ударить ее чем-то вроде небольшого камня.

Bae Hyun-jin, a member of South Korea's opposition party, was violently attacked by an assailant who repeatedly hit him on the head with a hammer-like object. Surveillance footage from Bae's office captured the assailant engaging in conversation with Bae before launching the… pic.twitter.com/G3VwuYKPF6