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14-летний подросток избил камнем депутата из Южной Кореи

нападение на депутата в Южной Корее Фото: скриншот видео
14-летний мальчик, напавший с камнем в руке на южнокорейского депутата, был отправлен в психиатрическую больницу, сообщает Zakon.kz.

В результате нападения политик Бэ Хён Чжин получила травму головы.

Подозреваемый был арестован на месте нападения на юге Сеула и отправлен в больницу после того, как его допросили в присутствии его родителей.

На кадрах камеры наблюдения видно, как подозреваемый в серой шапке и маске приближается к Бэ в коридоре здания и, по-видимому, начинает разговор, прежде чем ударить ее чем-то вроде небольшого камня.

Он продолжал бить Бэ этим предметом даже после того, как она упала. На видео видно, как Бэ сопротивляется в одиночку, размахивает руками и хватает подростка за запястье, прежде чем появляется другой человек и пытается вмешаться.

Бэ была доставлена ​​в больницу, где врачи заявили, что ей удалось избежать серьезных травм. Ее офис опубликовал фотографии ее забрызганного кровью пальто и свитера, которые, как сообщается, были представлены полиции в качестве доказательств.

Нападение в четверг произошло через несколько недель после того, как мужчина ударил ножом в шею лидера оппозиции Ли Джэ Мёна в южном городе Пусан.

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