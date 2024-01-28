14-летний подросток избил камнем депутата из Южной Кореи

14-летний мальчик, напавший с камнем в руке на южнокорейского депутата, был отправлен в психиатрическую больницу, сообщает Zakon.kz.

В результате нападения политик Бэ Хён Чжин получила травму головы.

Подозреваемый был арестован на месте нападения на юге Сеула и отправлен в больницу после того, как его допросили в присутствии его родителей.

На кадрах камеры наблюдения видно, как подозреваемый в серой шапке и маске приближается к Бэ в коридоре здания и, по-видимому, начинает разговор, прежде чем ударить ее чем-то вроде небольшого камня.

Bae Hyun-jin, a member of South Korea's opposition party, was violently attacked by an assailant who repeatedly hit him on the head with a hammer-like object. Surveillance footage from Bae's office captured the assailant engaging in conversation with Bae before launching the… pic.twitter.com/G3VwuYKPF6 — Mr NQV (@KidNqv) January 25, 2024

Он продолжал бить Бэ этим предметом даже после того, как она упала. На видео видно, как Бэ сопротивляется в одиночку, размахивает руками и хватает подростка за запястье, прежде чем появляется другой человек и пытается вмешаться.

Бэ была доставлена ​​в больницу, где врачи заявили, что ей удалось избежать серьезных травм. Ее офис опубликовал фотографии ее забрызганного кровью пальто и свитера, которые, как сообщается, были представлены полиции в качестве доказательств.

Нападение в четверг произошло через несколько недель после того, как мужчина ударил ножом в шею лидера оппозиции Ли Джэ Мёна в южном городе Пусан.