Мир

Звезду реалити-шоу нашли мертвым в канале в Таиланде

Звезда реалити-шоу найден мертвым в канале на Пхукете, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 01:40 Фото: instagram/jordanwrights
Звезда реалити-шоу найден мертвым в канале на Пхукете. Его обнаружили в нескольких метрах от отеля, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Metro 23 марта 2026 года, речь идет о 33-летнем участнике шоу The Only Way Is Essex Джордане Райте. Его обнаружили в дренажном канале на острове в нескольких сотнях метров от отеля, где он проживал.

По данным полиции, незадолго до смерти мужчина попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как он ведет себя беспокойно, оглядывается и бежит, словно пытаясь скрыться.

Отмечается, что тело было найдено спустя два дня после исчезновения. Сейчас правоохранители изучают записи камер и ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что знаменитый гроссмейстер умер от передозировки наркотиками.

Канат Болысбек
