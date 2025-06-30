"Нашли обезглавленным": звезду реалити-шоу обвиняют в убийстве бойфренда
По информации CBS, полиция предъявила Тамике Чессер обвинение в убийстве после того, как на прошлой неделе в квартире в Южной Австралии были обнаружены расчлененные останки 39-летнего Джулиана Стори.
Фото: полиция Южной Австралии
"Голова Джулиана была отделена во время расчленения и, несмотря на тщательные поиски, до сих пор не найдена", – сообщили правоохранители.
Останки погибшего обнаружили в доме в Порт-Линкольне после того, как поступило сообщение о пожаре. Предположительно, смерть мужчины наступила около полуночи 17 июня.
Детективы опубликовали фотографии и видео с камер видеонаблюдения. На них запечатлена 34-летняя Чессер, которая была на месте преступления.
"Возвращение головы Джулиана его семье, чтобы они могли мирно разрешить дело, провести похороны и предать его земле, является для нас действительно важным аспектом", – заявил на пресс-конференции детектив-суперинтендант Даррен Филке.
Чессер задержали. Она сотрудничала со следствием во время ареста.
В 2010 году Чессер приняла участие в шоу " Красавица и гик-австралия ", в котором участницам, выбранным по внешности или интеллекту, предлагалось пройти ряд испытаний.
Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Улытау огласили приговор по резонансному делу о жестоком убийстве.