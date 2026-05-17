Наука и технологии

Археологи сделали открытие века на дне озера Иссык-Куль

Озеро Иссык-куль из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 03:59 Фото: wikipedia
В озере Иссык-Куль в Кыргызстане археологи обнаружили остатки затерянного средневекового города. Во время подводного исследования обнаружили мусульманское кладбище, общественные здания и улицы, затопленные в нескольких метрах от берега, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Earth, Озеро Иссык-Куль входит в число самых глубоких горных озер мира, но это открытие намекает на то, как много из его прошлого до сих пор скрыто под водой.

Осенью 2025 года международная группа исследователей провела обследование четырех зон вдоль северо-западного побережья, работая в воде глубиной всего от 1 до 3 метров.

Водолазы составляли карты стен, обрушившихся зданий и деревянных балок, а подводные дроны снимали каждый камень для последующего анализа на берегу.

Работу возглавил Максим Меншиков, подводный археолог из Института археологии Российской академии наук (ИАРАС). Его исследования сосредоточены на затопленных средневековых поселениях в Центральной Азии и технологиях, позволяющих детально их документировать.

В первой зоне обследования водолазы обнаружили обожженные кирпичные стены, мельничный жернов и фрагменты большого здания, в котором когда-то мололи зерно.

Подобные каменные мельницы обычно располагались в специально отведенном для них здании, поэтому их наличие намекает на то, что в этом районе одновременно обеспечивалось продовольствием большое количество людей.

Один из фрагментов декоративного кирпича указывает на то, что это было общественное здание, возможно, мечеть, баня или медресе, где люди собирались для богослужения, учебы или омовения. Рядом сохранились следы стен из сырцового кирпича, изготовленного из глины, высушенной на солнце.

Группа исследователей пришла к выводу, что когда-то эта территория была крупным городом или торговым центром на одном из важнейших маршрутов Шелкового пути.

Во второй зоне исследования водолазы обнаружили некрополь – большое спланированное кладбище. Команда извлекла останки как минимум одного мужчины и одной женщины для изучения.

Исследователи считают, что мощное землетрясение в начале 1400-х годов оставило погибшее поселение под озером.

Ранее мы писали о том, что река из пророчеств об Армагеддоне начала пересыхать.

Аксинья Титова
