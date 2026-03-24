Мир

170 тысяч подписей и политический скандал: в Нидерландах требуют бойкота чемпионата мира

170 тысяч подписей против ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 23:31 Фото: freepik
Более 170 тыс. нидерландцев подписали петицию журналиста Тюн ван де Кёкен и обратились в парламент страны, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала RTL Nieuws, люди считают, что сборная Нидерландов не должна участвовать в чемпионате мира по футболу, поскольку это будет означать косвенную поддержку "насильственной террористической политики" президента США Дональда Трампа.

Отметим, что чемпионат мира этим летом пройдет в США, Канаде и Мексике.

"Участвуя в турнире, мы легитимизируем этот режим", – заявил инициатор петиции ван де Кёкен.

Он призвал депутатов "сделать все, чтобы туда не ехать и не оказаться на неправильной стороне истории".

"Мы не хотим, чтобы наши футболисты своим участием в турнире косвенно поддерживали насильственную политику президента Дональда Трампа в отношении невинных мигрантов", – подчеркнул он.

По его словам, как сборная Нидерландов, так и высокопоставленные лица должны отказаться от поездки. В качестве аргументов также приводятся "агрессивное вмешательство" США в дела других стран и заявления Трампа о Гренландии.

"Участие в спортивном событии, как будто ничего не происходит, легитимизирует экспансионистскую политику Трампа", – считает ван де Кёкен.

В Министерстве здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов отметили, что решение об участии принимает футбольная ассоциация, а правительство не вмешивается в этот вопрос. В Королевский футбольный союз Нидерландов заявили, что следят за геополитической ситуацией и придерживаются позиции правительства, однако подчеркнули:

"Мы квалифицировались на финальный турнир и намерены в нем участвовать".

Футболист сборной Нидерландов Тён Копмейнерс считает, что отменить участие в чемпионате мира невозможно.

Ранее сообщалось, что французы объявили свой состав на матч со сборной Бразилии по футболу.

Читайте также
Принято решение по одной из петиций, набравшей 50 тысяч подписей
17:50, 25 июня 2024
Принято решение по одной из петиций, набравшей 50 тысяч подписей
Еще одну петицию, набравшую 50 тыс. подписей, рассмотрят в Казахстане
11:43, 11 июня 2024
Еще одну петицию, набравшую 50 тыс. подписей, рассмотрят в Казахстане
Поднимут ли в Казахстане порог подписей петиций, рассказала Балаева
13:29, 13 июня 2024
Поднимут ли в Казахстане порог подписей петиций, рассказала Балаева
Последние
Популярные
Читайте также
"Проигранные мной финалы давят". Соболенко - о поражении от Рыбакиной в финале AO-2026
23:43, 24 марта 2026
"Проигранные мной финалы давят". Соболенко - о поражении от Рыбакиной в финале AO-2026
Казахстанский теннисист не смог выйти во второй круг турнира в Мексике
23:24, 24 марта 2026
Казахстанский теннисист не смог выйти во второй круг турнира в Мексике
Два очка казахстанца не помогли клубу победить в плей-офф чемпионата Финляндии
23:15, 24 марта 2026
Два очка казахстанца не помогли клубу победить в плей-офф чемпионата Финляндии
Сборная Казахстана по футзалу объявила состав на товарищеские матчи с Азербайджаном
22:36, 24 марта 2026
Сборная Казахстана по футзалу объявила состав на товарищеские матчи с Азербайджаном
