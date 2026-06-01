Останки д’Артаньяна оказались в центре скандала в Нидерландах

Раскопки в одной из церквей нидерландского города Маастрихт, где ранее могли обнаружить останки легендарного мушкетера Шарль де Бац де Кастельмор д'Артаньян, оказались в центре скандала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DutchNews со ссылкой на местные власти, работы проводились без необходимого разрешения и могли привести к повреждению важных улик, способных подтвердить личность захороненного. По данным расследования, при извлечении костей были нарушены археологические нормы, а часть останков могла быть повреждена, что осложняет проведение ДНК-анализа.

Кроме того, специалисты обнаружили, что среди найденных костей оказались останки нескольких других людей, включая молодых людей, что еще больше усложнило идентификацию.

В центре скандала оказался археолог, руководивший раскопками. Его задержали после того, как он отказался сразу передать властям часть найденных фрагментов для исследования. В настоящее время он и представители фонда, организовавшего поиски, находятся под следствием.

Останки были найдены под полом церкви, где, согласно одной из исторических версий, мог быть похоронен д’Артаньян – капитан мушкетеров короля Луи XIV и прототип героя романа Три мушкетера. Рядом со скелетом обнаружили мушкетную пулю и французскую монету XVII века.

Власти планируют представить первые результаты экспертизы в середине июня. Однако уже сейчас предупреждают, что полученных данных может оказаться недостаточно для окончательного ответа на главный вопрос – действительно ли найденные останки принадлежат знаменитому мушкетеру.

