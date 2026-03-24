Каково текущее положение с пастереллезом в Новосибирской области

Глава Россельхознадзора, руководитель рабочей группы Сергей Данкверт заявил о том, что все очаги и потенциальные зоны распространения пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", начиная с 18 марта группой была проделана колоссальная работа.

"Главный результат работы на текущий момент – это ликвидация всех мест возникновения и зон риска распространения пастереллеза в Новосибирской области. Совместными усилиями федеральных и региональных органов власти и фермеров-жителей субъекта мы добились результата, рисков распространения болезни больше нет", – заявил Данкверт.

По его словам, угрозы дальнейшего распространения заболевания отсутствуют, и добавил, что после завершения карантинных мероприятий станет возможным восстановление поголовья сельскохозяйственных животных.

Ранее сообщалось, что глава Комитета ветеринарного контроля и надзора Казбек Ташимов 24 февраля 2026 года на брифинге прокомментировал введение временных ограничений на ввоз скота и мяса из ряда регионов России.