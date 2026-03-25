Мир

Известная актриса скончалась во время поездки в автобусе

смерть в автобусе, Аргентина, смерть, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 09:48
В Аргентине при невыясненных обстоятельствах во время поездки в междугороднем автобусе скончалась 55-летняя актриса Мариана Писарро. Женщину без сознания обнаружил водитель рейса Буэнос-Айрес - Посадас, сообщает Zakon.kz.

Сначала водитель автобуса решил, что пассажирка просто уснула, однако попытки разбудить ее оказались безуспешными. После этого на место вызвали скорую помощь, но прибывшие медики не смогли спасти актрису, пишет Need To Know.

"Ассоциация актеров Аргентины подтвердила случившееся. Что именно случилось с актрисой, пока неизвестно", – сообщает издание.

Мариана Писарро была известной театральной актрисой и преподавателем, активно выступала за права женщин. Она получила образование в Национальной школе драматического искусства в Буэнос-Айресе, преподавала в университете провинции Мисьонес и основала актерскую школу в Мексике.

Ранее сообщалось, что легендарный итальянский певец и автор песен Джино Паоли скончался в возрасте 91 года.

Николай Ежелев
Николай Ежелев
