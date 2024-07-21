Бразильский певец скончался от удара током во время выступления
35-летний певец Айрес Сасаки скончался почти мгновенно после контакта с кабелем во время выступления в отеле Solar в Салинополисе, Бразилия, сообщает Zakon.kz.
Одни бразильские СМИ пишут, что Сасаки погиб в результате объятий мокрого фаната в толпе, другие, в том числе новостное издание Diario do Para, утверждают, что музыкант играл на своей гитаре, когда его ударило током.
Полиция Салинополиса расследует смерть, и экспертам было поручено разобраться в инциденте.
В заявлении, опубликованном в Instagram, отель Solar сообщил, что "глубоко сожалеет о потере дорогого Айреса Сасаки".
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