Бразильский певец скончался от удара током во время выступления

35-летний певец Айрес Сасаки скончался почти мгновенно после контакта с кабелем во время выступления в отеле Solar в Салинополисе, Бразилия, сообщает Zakon.kz.

Одни бразильские СМИ пишут, что Сасаки погиб в результате объятий мокрого фаната в толпе, другие, в том числе новостное издание Diario do Para, утверждают, что музыкант играл на своей гитаре, когда его ударило током.

Полиция Салинополиса расследует смерть, и экспертам было поручено разобраться в инциденте.

В заявлении, опубликованном в Instagram, отель Solar сообщил, что "глубоко сожалеет о потере дорогого Айреса Сасаки".

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