Мир

Иран ответил на мирный план США из 15 пунктов

Флаг Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 06:40 Фото: pixabay
25 марта Иран передал США через посредников официальный ответ на американский план урегулирования конфликта из 15 пунктов. Теперь Тегеран ожидает реакции Вашингтона, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, иранская сторона выдвинула следующие условия:

  • прекращение военных действий на всех фронтах в отношении всех групп сопротивления на Ближнем Востоке;
  • создание условий, чтобы конфликт не возобновился;
  • должны быть четко определены и гарантированы выплаты компенсаций Ирану.
"Суверенитет Ирана над Ормузским проливом был и будет естественным и законным правом Ирана, а также гарантией выполнения обязательств другой стороны", – говорится в ответе Тегерана.

По информации The New York Times, план США касается иранской программы баллистических ракет, ядерной программы страны и вопросов морского судоходства.

В предложение также присутствует пункт о смягчении санкций в отношении Ирана, узнало Associated Press. Ключевым посредником между США и Ираном стал командующий сухопутными войсками Пакистана Сайед Асим Мунир.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что он ненадолго приостанавливает разрушения электростанции в Иране.

Аксинья Титова
