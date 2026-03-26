Мир

Необычный союз: зачем британка вышла замуж за реку

зачем девушка вышла замуж за реку, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 22:23 Фото: Instagram/mrs_meg_avon
29-летняя британка Мег Эйвон отметила третью годовщину "священного брака" с рекой Эйвон, расположенной на юго-западе Англии, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mirror, писательница "вышла замуж" за реку Эйвон на "радостной" церемонии 17 июня 2023 года. Таким образом она решила защитить реку и привлечь внимание к загрязнению воды.

Мег, ранее носившая фамилию Трамп, утверждает, что спустя три года они с рекой по-прежнему "очень сильно любят друг друга".

"Я по-прежнему нахожу время плавать в реке каждую неделю – даже зимой, когда из-за дождей это становится особенно рискованно. Но я предана этому, и каждый мой опыт в воде – прекрасен. Я даже нахожу новые способы взаимодействия с рекой – от плавания в разных местах вдоль течения до встреч с представителями художественных и экологических сообществ в разных точках". Мег Эйвон

Страстная любительница плавания на открытой воде говорит, что их кампания по защите воды по-прежнему остается в центре внимания – особенно после недавнего выхода документального фильма канала, посвященного кризису со сточными водами в Великобритании.

"Очень приятно видеть такое признание. Люди по-прежнему откликаются на нашу локальную историю и понимают, как она связана с более широкой национальной проблемой. Многие законы кажутся большинству людей сложными и недоступными для понимания, поэтому история, которая делает их ближе и понятнее, обладает большой силой. Мы все понимаем брак, потому что он связан с любовью и законом – основными управляющими силами". Мег Эйвон

Активисты изначально добивалась присвоения реке Эйвон статуса официального места для купания, однако этого не произошло из-за плохого качества воды. Теперь они добиваются признания за рекой Эйвон юридических прав личности, что должно усилить защиту и позволит паре "обновить клятвы" и стать "официально" женатыми.

Мег также рассказала, что ведет переговоры с муниципальными советниками по всей стране, стремясь создать первую в Великобритании межмуниципальную хартию, признающую права реки.

Ранее сообщалось, что жениха арестовали за несколько минут до свадьбы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
