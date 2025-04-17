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Мир

Британка провела свадебную церемонию с рекой, чтобы спасти ее

замужество, река, Великобритания, экология, акция, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 10:38 Фото: Instagram/saveouravon
Еще в 2023 году британская активистка Меган Трамп, известная как Мег Эйвон, провела символическую свадебную церемонию с рекой Эйвон, протекающей через графства Уилтшир, Сомерсет и Глостершир. Через несколько лет поэтесса заявила, что не жалеет о своем решении, сообщает Zakon.kz.

Река известна тем, что сильно загрязнена сточными водами. Активистка тогда целенаправленно провела свадебную акцию для привлечения внимания к экологической проблеме.

В интересной церемонии вместе с ней участвовали еще несколько активисток.

Через год после свадьбы, в первую годовщину, Меган предприняла недельный поход вдоль берега Эйвона, во время которого сломала ногу. Но это, как отмечено в публикации издания Daily Star, не останавливает молодую женщину.

По ее словам, такой счастливой она не была никогда:

"Я просыпаюсь с мыслями о реке, и река влияет на всю мою жизнь. Все время думаю о следующем разе, когда я смогу провести время с рекой".

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 10:38
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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