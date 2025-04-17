Британка провела свадебную церемонию с рекой, чтобы спасти ее
Фото: Instagram/saveouravon
Еще в 2023 году британская активистка Меган Трамп, известная как Мег Эйвон, провела символическую свадебную церемонию с рекой Эйвон, протекающей через графства Уилтшир, Сомерсет и Глостершир. Через несколько лет поэтесса заявила, что не жалеет о своем решении, сообщает Zakon.kz.
Река известна тем, что сильно загрязнена сточными водами. Активистка тогда целенаправленно провела свадебную акцию для привлечения внимания к экологической проблеме.
В интересной церемонии вместе с ней участвовали еще несколько активисток.
Через год после свадьбы, в первую годовщину, Меган предприняла недельный поход вдоль берега Эйвона, во время которого сломала ногу. Но это, как отмечено в публикации издания Daily Star, не останавливает молодую женщину.
По ее словам, такой счастливой она не была никогда:
"Я просыпаюсь с мыслями о реке, и река влияет на всю мою жизнь. Все время думаю о следующем разе, когда я смогу провести время с рекой".
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