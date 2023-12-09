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В Мангистау нашли пропавшего полтора месяца назад мужчину

В Мангистау нашли пропавшего полтора месяца назад мужчину Фото: волонтеров Lider.kz
Почти два месяца родные и волонтеры искали пропавшего жителя Мангистауской области Кайрата Курбанчиева, который вышел из дома и исчез, сообщает Zakon.kz.

52-летний Кайрат Курбаничев ушел из дома в селе Кызылтобе Мангистауской области 19 октября и пропал без вести. Родные объявили мужчину в розыск и обратились за помощью к волонтером поискового движения, передает InAktau.

Почти два месяца шли поиски Кайрата Курбаничева и в минувший четверг, 7 декабря, мужчина сам вышел на связь с родными. Оказалось, что он уехал на заработки, рассказали волонтеры со слов родственников Курбаничева.

Ранее в Алматы нашли мертвым пропавшего 34-летнего Тимура Попова. Поиски мужчины длились девять дней.

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