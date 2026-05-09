Мир

Турист из СНГ пошел к врачу в Таиланде и пропал

Фото: pixabay
В Таиланде уже неделю ищут гражданина РФ, который пропал вскоре после посещения врача. Сейчас в Бангкоке его разыскивают друзья и волонтеры, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, 39-летний Андрей 29 апреля прилетел в Бангкок и поселился в местном хостеле на Кхаосан. По словам родных, до этого у него были проблемы с пищеварением, поэтому с местной кухней сразу не заладилось.

Российский турист, 39-летний Андрей

Фото: Telegram-канал "Baza"

Мужчина рассказал родным, что 1 мая обратился за помощью в больницу, там выписали обезболивающее. Андрей принял лекарство и перестал выходить на связь.

Есть информация, мужчина сообщал о том, что ему нужна помощь, что его документы и деньги потеряны. Человека, похожего на Андрея, видели у посольства РФ.

Но там был выходной, поэтому россиянин не смог получить помощь. В последний раз Андрея заметили в местном полицейском участке. В ближайшее время на поиск мужчины вылетят его родные. На момент публикации посольство России в Королевстве не комментировало информацию.

Ранее в СНГ призвали осторожно относиться к объявлениям о работе в Таиланде.

Аксинья Титова
