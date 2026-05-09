Турист из СНГ пошел к врачу в Таиланде и пропал
Как передает Газета.ru, 39-летний Андрей 29 апреля прилетел в Бангкок и поселился в местном хостеле на Кхаосан. По словам родных, до этого у него были проблемы с пищеварением, поэтому с местной кухней сразу не заладилось.
Мужчина рассказал родным, что 1 мая обратился за помощью в больницу, там выписали обезболивающее. Андрей принял лекарство и перестал выходить на связь.
Есть информация, мужчина сообщал о том, что ему нужна помощь, что его документы и деньги потеряны. Человека, похожего на Андрея, видели у посольства РФ.
Но там был выходной, поэтому россиянин не смог получить помощь. В последний раз Андрея заметили в местном полицейском участке. В ближайшее время на поиск мужчины вылетят его родные. На момент публикации посольство России в Королевстве не комментировало информацию.
