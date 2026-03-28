Японские студенты влюбились в "Доширак"

Японские студенты открыли для себя лапшу быстрого приготовления "Доширак", сообщает Zakon.kz.

Пост об этом разместил крупнейший межвузовский клуб любителей России в Японии на своей странице в Х. Автор поста поделился, что просто обожает версию лапши с грибным вкусом.

留学や旅行など、ユーラシアで節約生活を経験した方なら一度は口にしたであろうレジェンド食品！！！！



「 ド シ ラ ク 」 ！ ！ ！ ！ ！



私は正直日本や中国のラーメンの方が好きなのですが、ふとした時にこの味が恋しくなります



皆さんの「ドシラクエピソード」、お待ちしてます👇 pic.twitter.com/SOvw0H3UYy — 日本ロシア学生交流会 (@nichiro_kanto) March 26, 2026

"Легендарное блюдо, которое хотя бы раз пробовал каждый, кто жил в условиях экономии в Евразии. Например, во время учебы за границей или путешествий! Честно говоря, я предпочитаю японский и китайский рамен, но иногда мне все же хочется насладиться именно этим вкусом", – поделился автор поста.

Комментарии к посту оставили много русскоговорящих интернет-пользователей. Автору посоветовали попробовать еще говяжий "Доширак" и "Ролтон".

"Произошел культурный обмен", – подытожили в комментариях.

