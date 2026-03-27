Ребенку досталась пощечина от робота на шоу в Китае

На публичной демонстрации в Китае человекоподобный робот неожиданно задел ребенка во время выступления. Инцидент попал на видео и быстро распространился в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Судя по кадрам, опубликованным изданием AOL, робот двигался под музыку, активно жестикулировал и взаимодействовал с публикой. В какой-то момент он сделал резкий взмах рукой и случайно ударил мальчика по голове, а ребенок в этот момент пытался прикрыть лицо.

🇨🇳 Humanoid robot casually punching a kid… yeah, we’re still far from everyday uncontrolled usage. pic.twitter.com/f2sfymaqRJ — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 23, 2026

Робот G1 весит около 35 килограммов, его рост составляет 1,32 метра. Он оснащен камерами и датчиками, которые должны помогать ориентироваться в пространстве и избегать подобных ситуаций.

Однако в этот раз система, по всей видимости, дала сбой. Что именно стало причиной инцидента, пока неизвестно. Также не сообщается, получил ли ребенок серьезные травмы.

