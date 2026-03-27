#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.53
555.44
5.92
Мир

Ребенку досталась пощечина от робота на шоу в Китае

робот и человек, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 22:25
На публичной демонстрации в Китае человекоподобный робот неожиданно задел ребенка во время выступления. Инцидент попал на видео и быстро распространился в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Судя по кадрам, опубликованным изданием AOL, робот двигался под музыку, активно жестикулировал и взаимодействовал с публикой. В какой-то момент он сделал резкий взмах рукой и случайно ударил мальчика по голове, а ребенок в этот момент пытался прикрыть лицо.

Робот G1 весит около 35 килограммов, его рост составляет 1,32 метра. Он оснащен камерами и датчиками, которые должны помогать ориентироваться в пространстве и избегать подобных ситуаций.

Однако в этот раз система, по всей видимости, дала сбой. Что именно стало причиной инцидента, пока неизвестно. Также не сообщается, получил ли ребенок серьезные травмы.

Ранее мы сообщали, что жениха арестовали за несколько минут до свадьбы.

