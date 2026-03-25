Культура и шоу-бизнес

Звезду "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел объявили в розыск по делу о наркотиках

Ханде Эрчел, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 15:17
В Турции выдали ордер на задержание актрисы Ханде Эрчел – она проходит по делу о наркотиках. Сама актриса заявила, что находится за границей и намерена вернуться, чтобы дать показания, сообщает Zakon.kz.

Турецкие правоохранительные органы выдали постановление о задержании актрисы Ханде Эрчел, известной по сериалу "Постучись в мою дверь". Ее имя фигурирует в рамках масштабного расследования, связанного с незаконным оборотом наркотиков, пишет Haberler.

Среди фигурантов – бизнесмен Хакан Сабанджи, которого называют возлюбленным актрисы, а также его родственник Керим Сабанджи, модель Дидем Сойдан и бывшая модель Гюзиде Дуран. Также в списке задержанных – бывший президент футбольного клуба "Бешикташ" Фикрет Орман и экс-глава "Галатасарая" Бурак Эльмас.

По информации газеты Sabah, Хакан и Керим Сабанджи могли быть VIP-гостями вечеринок на Босфоре с участием наркотиков и проституции. Эти мероприятия, как утверждается, организовывал скрывающийся от правосудия бизнесмен Касым Гарипоглу.

Сама Эрчел сейчас за пределами страны. В опубликованном заявлении она сообщила, что узнала о ситуации из новостей и планирует вернуться в Турцию, чтобы дать необходимые объяснения.

Фото: скриншот

"Из-за учебы я уже около месяца нахожусь за границей. Прошлой ночью, как и вы, я узнала о новости… Я вернусь в свою страну и дам необходимые объяснения и показания", – написала актриса в своем Instagram.

Она также подчеркнула, что доверяет турецкому правосудию и рассчитывает на скорое прояснение ситуации.

Официальных обвинений на данный момент не предъявлено. Речь идет о мере в рамках следствия – решении о задержании для проведения процессуальных действий.

Ранее Хюррем из "Великолепного века" рассказала о жизни после сериала.

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
