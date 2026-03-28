На востоке Польши упал НЛО

Фото: pixabay

На востоке Польши в лесу рядом с поселком Рудник обнаружили упавший неопознанный летающий объект, который оказался на значительном расстоянии от жилых построек, передает Zakon.kz.

Как сообщает радиостанция RMF FM, летающий объект мог перевозить некий груз, однако точное содержимое неизвестно. На место происшествия прибыли специальные полицейские подразделения и саперы для обследования территории. "Неопознанный летающий объект упал в лесу в поселке Рудник, недалеко от Минска Мазовецкого", – говорится в сообщении. Сейчас участок оцеплен сотрудниками полиции и спасателями, проводится расследование обстоятельств инцидента. Ранее сообщалось, что работу аэропорта Берлина приостановили из-за НЛО.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: