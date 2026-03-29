Попытка нападения на Никола Пашиняна в церкви попала на видео

В Армении задержаны трое подозреваемых в попытке нападения на премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян, передает Zakon.kz.

Как отмечает издание ТАСС 29 марта 2026 года, задержанные вместе с составленными документами переданы в Следственный комитет.

"После сегодняшнего инцидента сотрудники полиции МВД по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица задержали трех человек", – сказал пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.

По предварительным данным, один из задержанных совершил попытку нападения на Никола Пашиняна, когда тот покидал храм после воскресной литургии. Инцидент попал в объектив камеры во время прямой трансляции в Facebook. При этом действия еще двоих задержанных в кадр не попали.

Ранее Никол Пашинян попросил прощения у бывшей гражданской жены.