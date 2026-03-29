Мир

Попытка нападения на Никола Пашиняна в церкви попала на видео

Никол Пашинян, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 21:54 Фото: akorda.kz
В Армении задержаны трое подозреваемых в попытке нападения на премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян, передает Zakon.kz.

Как отмечает издание ТАСС 29 марта 2026 года, задержанные вместе с составленными документами переданы в Следственный комитет.

"После сегодняшнего инцидента сотрудники полиции МВД по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица задержали трех человек", – сказал пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.

По предварительным данным, один из задержанных совершил попытку нападения на Никола Пашиняна, когда тот покидал храм после воскресной литургии. Инцидент попал в объектив камеры во время прямой трансляции в Facebook. При этом действия еще двоих задержанных в кадр не попали.

Ранее Никол Пашинян попросил прощения у бывшей гражданской жены.

Читайте также
Никол Пашинян прибыл в Астану
18:24, 20 ноября 2025
Никол Пашинян прибыл в Астану
В Армении задержали женщину за нападение с зонтом на Никола Пашиняна
23:23, 10 апреля 2023
В Армении задержали женщину за нападение с зонтом на Никола Пашиняна
Никол Пашинян попросил прощения у бывшей гражданской жены
06:56, 28 февраля 2026
Никол Пашинян попросил прощения у бывшей гражданской жены
Читайте также
ЦСКА под руководством казахстанца увеличил преимущество в дерби над СКА в плей-офф КХЛ
22:05, Сегодня
ЦСКА под руководством казахстанца увеличил преимущество в дерби над СКА в плей-офф КХЛ
Адиев сделал заявление о слухах вокруг его ухода из "Крыльев" Советов"
21:20, Сегодня
Адиев сделал заявление о слухах вокруг его ухода из "Крыльев" Советов"
Драмой завершился матч клуба под руководством казахстанского специалиста в плей-офф КХЛ
20:32, Сегодня
Драмой завершился матч клуба под руководством казахстанского специалиста в плей-офф КХЛ
Главный тренер сборной Казахстана U-17 высказался о разгромном поражении от Дании на ЕВРО
19:48, Сегодня
Главный тренер сборной Казахстана U-17 высказался о разгромном поражении от Дании на ЕВРО
