"Хороший мужик!": Никол Пашинян записал новое видео с сердечком под хит Веры Брежневой

50-летний премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает активно снимать ролики для социальных сетей. Его неформальный стиль общения, в том числе с использованием жестов с "сердечками", подкупает и привлекает широкую аудиторию, сообщает Zakon.kz.

Так, сегодня утром, 7 апреля 2026 года, политик разместил очередное признание в любви к подписчикам.

В кадре Никол Пашинян сначала серьезно смотрит в камеру в велосипедном шлеме и очках, а затем под песню Веры Брежневой "Любовь спасет мир" улыбается и складывает руками сердечко.

"Хорошего дня. Я вас всех люблю", – говорится в подписи к этой публикации.

Очередной ролик по обыкновению вызвал шквал добрых комментариев:

Удивительно, как искренний позитив и решительность Никола Пашиняна смогли изменить реальность целого государства.

Лучший.

От вас всегда веет добром.

Лучший президент и просто хороший мужик!

Спасибо вам, что вы есть.

Я только из-за вас переехала в Армению.

Самый крутой.

Комментаторы, вы что творите?! Я устал ставить лайки! Что ни комментарий, то лайк! А некоторые комментарии хочется отметить ста лайками!

Он живет в параллельной Вселенной.

Учитесь, любовь и вера спасут мир.

Лучший абсолютно.

Здравствуйте, я вас обожаю.

Боюсь, что этот вайб когда-нибудь закончится.

29 марта сообщалось, что в Армении задержаны трое подозреваемых в попытке нападения на премьер-министра страны.