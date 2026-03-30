Ужас в аргентинской школе: подросток крикнул "сюрприз" и открыл огонь по сверстникам

В провинции Санта-Фе в Аргентине во время церемонии поднятия флага подросток вытащил дробовик из чехла своей гитары и открыл огонь по детям, сообщает Zakon.kz.

По информации La Tecla Mar del Plata, 13-летний мальчик погиб на месте, еще двое получили ранения. По данным других источников, ранены пять человек. Нападавший 15-летний подросток, описываемый как "хороший ученик" без каких-либо проблем с законом, был задержан через несколько минут.

По свидетельству одного из учеников, находившихся на месте, нападавший крикнул "сюрприз" и начал стрелять.

"Сначала он хотел убить друзей, а так как их не было, стал стрелять по всей школе", – рассказал очевидец.

Нападавшего обезвредил социальный работник, а через несколько минут его задержали полицейские.

По словам учителей и секретаря муниципалитета Сан-Кристобаля Рамиро Муньоса, стрелявший подросток был примерным учеником, никогда не проявлял признаков конфликтного поведения, что и шокировало педагогов.

Уточняется, что на данный момент не было обнаружено дисциплинарных нарушений, публичных семейных проблем или каких-либо тревожных сигналов, которые могли бы предвещать акт такого масштаба.

Власти расследуют, как подросток принес оружие в школу и какие мотивы привели его к этому поступку.

"SE REÍA Y DECÍA QUE QUERÍA MATAR A TODA LA ESCUELA"



Escalofriante audio de uno de los estudiantes de la escuela del horror en la ciudad de San Cristóbal, #SantaFe, donde un alumno entró armado con una escopeta, mató a un menor de 12 e hirió al menos a cinco personas más. pic.twitter.com/4OG3yw1YKv — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) March 30, 2026

