Туризм

В Таиланде ужесточили правила продажи алкоголя

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 15:13 Фото: pexels
В Таиланде вступили в силу новые правила продажи алкоголя, согласно которым продавцы могут проверить покупателя на состояние опьянения и отказать в продаже, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее уведомление опубликовал Минздрав страны в Royal Government Gazette – издании для публикации новых указов, законов и подзаконных актов.

Как пишет РИА Новости, продажа алкоголя пьяным в Таиланде запрещена давно. Но теперь определены критерии опьянения и утверждены три базовых теста, которые могут использовать сотрудники магазинов и баров. Среди них – просьба дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами, пройти несколько метров по прямой с разворотом "кругом" в конце пройденного участка или постоять 30 секунд на одной ноге, подняв вторую на высоту не ниже 15 сантиметров, вслух отсчитывая секунды. Если человек не справляется, его могут признать нетрезвым и отказать в продаже алкоголя.

К признакам опьянения также отнесли запах алкоголя, неустойчивую походку, проблемы с речью, покраснение глаз, резкие перепады настроения, агрессивность и снижение концентрации.

Для заведений и продавцов нарушение правил продажи алкоголя грозит крупными штрафами.

Ранее туристов предупредили о росте стоимости туров в Таиланд из-за приостановки государственных дотаций на дизельное топливо и бензин.

